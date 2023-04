Di Cesare come Osimhen: il capitano del Bari in campo con la maschera

Valerio Di Cesare come Victor Osimhen. Il capitano del Bari giocherà contro il Cittadella con una maschera protettiva, dopo la frattura del naso. Per il bomber è diventata quasi un portafortuna. Ci proverà, magari, il difensore centrale del Bari, che ha rimediato la frattura del naso nella partita contro il Pisa. In un video sulla pagina Instagram del Bari, si vede il calciatore allenarsi con una mascherina. "C'è un nuovo supereroe in città".