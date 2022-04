Università di Bari, bando da 30.000 euro per tre borse di studio destinate ai rifugiati. C'è tempo fino al 29 aprile

Tre borse di studio per tre studenti, provenienti da Niger, Nigeria o Camerun, che hanno già concluso il proprio percorso di studi nel paese di provenienza. Il progetto dell'Università di Bari prosegue sulla linea già solcata da Unicore 4.0. Trentamila euro il finanziamento totale, con un regolamento piuttosto chiaro e il tempo limite, per la domanda di partecipazione, fissato per il 29 aprile di quest'anno.

I dettagli del bando

Il bando di selezione riguarda l’attribuzione di tre borse di studio, per l’importo complessivo di euro 30.000,00, per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, rivolte a studenti internazionali, in possesso dello status di rifugiato e provenienti da Niger, Nigeria e Camerun che hanno concluso un primo corso di studi accademici nel loro Paese e intendano proseguire il percorso universitario ai corsi di studio in Physics, Computer Science e Innovation Development in Agrifood Systems (Clm Ideas, lauree magistrali erogate in lingua inglese, e il corso di studio in Relazioni Internazionali e Studi Europei, laurea magistrale erogata in lingua italiana presso l’Università di Bari.