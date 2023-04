Incassava la pensione della mamma morta: sequestro per 190 mila euro

Non avrebbe comunicato all'Inps la morte della madre al fine di percepire indebitamente, per circa un decennio, la pensione erogata alla donna su un conto corrente cointestato. Per simulare l'esistenza in vita della genitrice, avrebbe presentato, per conto della stessa, anche alcune dichiarazioni annuali dei redditi.

I finanzieri della Tenenza di Putignano, in provincia di Bari, hanno eseguito nei giorni scorsi il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie di un uomo residente a Turi fino alla concorrenza di circa 190.000 euro, quale profitto dell'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le indagini

Considerato l'elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dai finanzieri, la Procura della Repubblica di Bari, in virtù della normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della confisca per equivalente, ha avanzato al giudice delle indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, una richiesta di sequestro di beni ed utilità al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta indebita percezione.

L'attività ispettiva costituisce l'epilogo dell'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta pervenuta dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia i cui accertamenti sono stati delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma alla Tenenza di Putignano.