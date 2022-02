Aziende nel mirino dei ladri: i metronotte sventano tre colpi in poche ore

Tre furti sventati nel giro di poche dai metronotte a Trani, Terlizzi e Ruvo di Puglia. I vigilantes sono riusciti a mettere in fuga i malviventi che avevano preso di mira tre aziende. Sui tentativi di furto ora indagano le forze dell'ordine: potrebbero essere opera, infatti, di una "banda".

Nel mirino dei malviventi una fabbrica di Trani

La scorsa notte le pattuglie dell'istituto Metronotte Bisceglie sono intervenute in una fabbrica della zona prima che ignoti riuscissero ad asportare materiale. Strategico è stato il primo intervento della centrale operativa del gruppo di vigilanza, la quale ha subito notato la presenza di diversi individui prima che entrassero all'interno della struttura industriale. Preziosa l'interazione con le forze dell'ordine, come attesta l'intervento in ausilio di una volante del locale commissariato di Polizia.

Due furti sventati anche a Terlizzi Ruvo di Puglia

Nelle stesse ore è stata presa di mira un’azienda florovivaistica in Contrada Casale, a Terlizzi. L’impianto di allarme ha allertato lla centrale operativa della "Metronotte srl" che ha inviato sul posto le pattuglie di zona. I malviventi avevano sabotato l’impianto di allarme pensando di riuscire ad eludere il controllo. Del fatto sono stati subito informati i Carabinieri ed il titolare dell’azienda. Nulla risulta asportato. Nella serata di martedì scorso, stesso copione questa volta però in Ruvo di Puglia. Il tempestivo intervento dei vigilantes ha permesso di evitare il furto di diverse attrezzature agricole da un deposito. Anche in questo caso sono stati informati immediatamente i carabinieri.