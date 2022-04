Tir si ribalta in viale di Maratona: traffico in tilt, ma nessun ferito

Un tir si è ribaltato questo pomeriggio, per cause non ancora chiarite, in viale di Maratona a Bari, non lontano dal quartiere fieristico. Tanta paura, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica del ribaltamento e hanno gestito la viabilità, nonché personale dei vigili del fuoco.

Circolazione in tilt



Pesanti le ripercussioni alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti, il cui flusso è stato deviato da via Napoli per via Caracciolo.