Il teatro Petruzzelli nella "dichiarazione di monumento nazionale": approvato l'emendamento

Il teatro Petruzzelli di Bari è stato inserito nella "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani", con la Scala di Milano, Fenice di Venezia e Regio di Parma. L'obiettivo è garantire a questi storici contenitori culturali un riconoscimento che ne valorizzi il prestigio, la storia, le attività. L'emendamento, presentato da Rita dalla Chiesa, è stato approvato e inserito nella proposta di legge.

Il commento di Biscardi

«Ringrazio l'onorevole Rita Dalla Chiesa e tutta la commissione Cultura per la proposta di questo importante riconoscimento dedicato al Teatro Petruzzelli. Con l'auspicio che il provvedimento venga trasformato quanto prima in legge dai due rami del Parlamento è innegabile il tributo che premia l'impegno profuso dalla Fondazione lirica pugliese per la rinascita di uno dei contenitori culturali più significativi del nostro Paese, dopo la sua ricostruzione, architettonica e culturale, con la fondamentale trasformazione in Teatro di produzione». Così il sovrintendente del Teatro Petruzzelli di Bari, Massimo Biscardi.