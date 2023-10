SuperEnalotto, in Puglia centrato un 5 da 104mila euro. Nessun 6 nell'ultima estrazione e il jackpot sale a 64 milioni di euro

Ancora nessun "6" nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 67 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 6 ottobre centrati due punti "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 104.635 euro a testa, uno, come riporta agipronews, a Montalto di Castro (VT) presso il punto vendita Tabacchi Aquila situato in Piazza Tarquinia, 4 e uno a Sannicardo di Bari presso il punto vendita Beato Rocco situato in Via Diaz, 100.

Da segnalare anche quattro "4 Stella" da 36.875 euro. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.