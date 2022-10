Una nuova sala operativa del comando della polizia locale di Bari, con camere di sicurezza e impianti di videosorveglianza d’avanguardia. Il Comune di Bari è pronto a indire la procedura di gara per l’affidamento dei lavori da 990mila euro.

«Nell’ottica di un rinnovamento tecnologico dei sistemi di controllo del territorio – si legge nella determina dirigenziale con la quale si approvano gli atti per la procedura di gara - la polizia locale di Bari intende avvalersi di un progetto finalizzato alla totale ristrutturazione della centrale operativa del comando. La sala radio avente una superficie di circa 140 metri quadri, sarà ottimizzata mediante opere edili e con la fornitura di arredi, tecnologia e sistemi informatici (hardware e software) di ultima generazione. L’obiettivo degli interventi, che riguardano il rinnovamento tecnologico della centrale operativa è la completa reingegnerizzazione degli spazi al fine di conseguire un giusto equilibrio tra i diversi requisiti di carattere tecnico, funzionale, operativo ed ergonomico».

Le novità

Nella centrale operativa dovranno trovare spazio le postazioni degli operatori e le apparecchiature, «allo scopo – prosegue la determina - di garantire standard minimi che assicurino la vivibilità dell’ambiente stesso anche in situazioni di emergenza o di maggiore operatività. Nella progettazione nella nuova centrale operativa si dovrà tener conto, in termini di spazio, compatibilità, modularità e flessibilità, anche dei possibili futuri servizi, delle relative apparecchiature e dei sistemi che potrebbero essere installati nella centrale operativa a breve, medio termine (almeno nei prossimi 10 anni). Anche gli impianti elettrici, di climatizzazione, illuminazione e rilevazione fumi ed incendi devono essere integrati».

Nel 2023 quindi partiranno lavori di manutenzione straordinaria che porteranno alla totale ristrutturazione della centrale di Japigia, sia dal punto di vista distributivo-funzionale, sia impiantistico. Si provvederà anche all’adeguamento delle camere di sicurezza con bagni annessi e della sala di fotosegnalamento. Si tratta di interventi attesi da lungo tempo, la sala operativa del comando di Japigia risale agli anni Novanta e necessitava di un intervento di ristrutturazione, fortemente voluto dal comandante della polizia locale, Michele Palumbo. «La nostra sala operativa – spiega – risale a quando il comando si trasferì qui a Japigia, 30 anni fa. Ma necessita di interventi e il Comune ha concorso ad un bando ministeriale ottenendo i fondi per avviare i lavori». Lavori che partiranno nel 2023 e si dovrebbero concludere in un anno.

L'appalto

«L’appalto prevede anche una riconfigurazione dell’area riservata alla conservazione dei dati – prosegue Palumbo – sarà potenziata e migliorata la connettività delle altre sale operative. Contemporaneamente partiranno anche lavori per i nuovi ponti radio per le comunicazioni con le radio portatili, in modo da migliorare appunto il servizio». Nel momento in cui saranno cantierizzati i lavori, la sala operativa attuale si sposterà in un’altra ala dell’attuale comando per poi ritornare alla postazione originaria a completamento degli interventi. «Si tratta di un appalto importante – conclude Palumbo – che prevede anche l’implementazione dei punti di videosorveglianza con il relativo miglioramento delle attività a servizio della città». Il Comune procederà quindi all’indizione della gara secondo la formula dell’accordo quadro. La stessa che sarà seguita dall’amministrazione anche per l’affidamento di altri cantieri come ad esempio la realizzazione della nuova sede dell’Accademia delle Belle arti nell’ex caserma Rossani.