Vince 37mila euro al Superenalotto, ma è un senzatetto e non ha il codice fiscale: non può avere i suoi soldi

È senza fissa dimora, si sposta soprattutto all’interno della provincia di Ancona e i conoscenti lo hanno soprannominato “Cassano” a causa del marcato accento barese. Gianluigi, questo il suo nome di battesimo, ha centrato una vincita significativa al Superenalotto: i soliti 7 numeri, giocati in una tabaccheria di Senigallia con una schedina del costo di 1 euro e 50 centesimi, gli hanno permesso di conseguire il 4+1 nell’estrazione di martedì.

L'intoppo burocratico

Ben 37.045 euro, che però l’uomo rischia di non poter riscuotere in ragione di un intoppo burocratico: non è possessore di una tessera sanitaria aggiornata e il vecchio codice fiscale che porta in tasca non sembra sufficiente.

Un’autentica beffa per “Cassano”, che ha interrotto da tempo i rapporti con i familiari nel capoluogo pugliese e ora rivendica il diritto a ritirare il denaro che ha vinto al gioco.

Gianluigi, nell’agosto 2022, fu protagonista di una segnalazione tempestiva a seguito del crollo di un cornicione in via Mastai, a Jesi: l’allarme lanciato permise a molte persone di mettersi in salvo.