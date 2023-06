Vandali in azione al campo estivo, telecamere distrutte e canestro rubato

Telecamere quasi distrutte e uno dei canestri rubato. Ecco l'amara sorpresa questa mattina per i responsabili del centro estivo "Summer Fun", a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari.

La denuncia è arrivata dalla stessa associazione che ha scritto: «Risveglio amaro questa mattina per tutti gli abitanti del Summer Fun. In nottata al campo Wonderful, in cui organizziamo le attività estive, hanno fatto visita i ladri. Fa molta tristezza, molta. Nella città in cui si grida alla bellezza, e in cui all'apparenza tutto è perfetto e luccica come oro, nel sottosuolo poi è sempre tutto così grigio».