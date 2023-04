Vandali incendiano e distruggono scooter elettrici: la denuncia della società di sharing

Scooter elettrici vandalizzati e dati alle fiamme. Vandali in azione nella giornata di ieri: è accaduto a Bari in due diverse zone del rione Carbonara dove tre scooter - della ditta Pikyrent - sono stati sottratti, vandalizzati e abbandonati; uno ritrovato incendiato e ritrovato ieri pomeriggio su via Giulio Petroni all'angolo con via Sabotino.

La denuncia della società

Secondo la versione della società lo scooter è stato dato alle fiamme utilizzando un oggetto già acceso e posizionato nel vano portaoggetti anteriore, subito sotto il manubrio. L'incendio si è così propagato immediatamente verso l'alto, distruggendo completamente la parte anteriore.

Gli altri scooter invece sono stati completamente smembrati, con i circuiti e le batterie divelte e le carene strappate.

«Quanto accaduto ci rattrista profondamente – afferma Antonella Comes, CEO Pikyrent -Nonostante il numero considerevole di utenti Pikyrent che, dallo scorso novembre, utilizza i nostri mezzi in modo corretto avendo massima cura e rispetto, è altrettanto doveroso segnalare e condannare casi di vandalismo estremo come questi, denunciando alle autorità competenti, affinché i responsabili vengano giustamente identificati e perseguiti - aggiungo dalla società - . Operiamo, giorno dopo giorno, per sensibilizzare i nostri cittadini nel rispetto dei veicoli in condivisione, minicar e scooter che sono al servizio di tutti quelli che hanno a cuore la mobilità green, come strumento per migliorare la qualità dell’aria a Bari e la qualità della vita in città più in generale. Speriamo vivamente che ifatti dello scorso week end non si ripetano», ha concluso la Comes.