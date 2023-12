Nasconde l'auto rubata alla polizia: arrestato un titolare di concessionaria

Avrebbe ricevuto e nascosto una Fiat Abarth, di proprietà del ministero dell'Interno e in uso alla squadra mobile di Bari, rubata lo scorso 13 dicembre sotto il palazzo della Procura, in via Dioguardi. Un furto che ha inevitabilmente messo in allarme gli inquirenti, che sono riusciti a ritrovare l'auto in pochi giorni nella disponibilità di un 34enne di Santeramo in Colle (Bari), titolare di una concessionaria d'auto.

Le spiegazioni

L'uomo, agli inquirenti, ha spiegato di essersi insospettito del fatto che i due giovani che gliel'hanno offerta non avessero documenti e doppie chiavi, ma è stato comunque arrestato per ricettazione. Il 34enne, difeso dall'avvocato Massimo Chiusolo, ha ottenuto i domiciliari: il gip ha infatti rigettato la richiesta del pm della detenzione in carcere.