Nuovo rogo nel parco urbano: l’incendio è divampato sabato, fiamme alte e fumo. I pompieri hanno lavorato sette ore per spegnerlo. «Già l’anno scorso bruciò due volte il parco Gargasole: sabato è successo di nuovo con fiamme altissime. E’ inutile capire il perché, è tempo perso. Durante il giorno il parco non funziona molto: fanno ogni tanto il pane per i poveri con un forno costruito, per il resto è un luogo abbandonato. Io abito proprio qui sopra».

Matteo è residente a Carrassi, ed è soprattutto testimone dell’incendio che è divampato davanti casa sua, dalle 17.30 fino alle 22, sviluppatosi tra parco Rossani e parco Gargasole a Bari. «Dall’ingresso principale in via Gargasole non si vede l’area incendiata; bisogna arrivare più in fondo, dove c’è un tetto scosceso e un muro annerito: dal balcone si vedeva fumo e fiamme», spiega Matteo, sfiduciato dal reiterarsi di incendi proprio davanti a casa sua.

Le fiamme hanno preso terreno però in un’area di confine, tra i due parchi riqualificati, in una terra di nessuno, che per la terza volta nell’arco di un anno e mezzo ha preso fuoco. Dal parcheggio limitrofe al parco si accede in uno spazio abbandonato, dove la tutela della biodiversità praticata al parco Gargasole con associazioni di categoria è un ricordo, seppure il parco sia contiguo spazialmente all’area incendiata. Un muretto interrotto che recinta l’area in questione presenta un punto di interruzione, un’area di accesso incolta: un tappeto di siringhe, bottiglie di plastica, flaconi di detersivi vuoti, cartoni di tavernello e bottiglie in vetro, fanno strada tra indumenti sparsi, verso la tettoia sotto cui è divampato l’incendio. Si vede solo un materasso e delle lenzuola sparse per terra. Poi accanto una struttura con lamine senza coperture: oltre queste linea è stato acceso l’incendio. Gli oggetti di scarto nell’area incolta tra sterpaglie tracciano però la presenza assidua nell’area di persone che ci vivono.

Incendio scoppiato nel Parco

I pompieri sono stati fino alle 22.30 e fumo fino a mezzanotte, ci sono volute tra unità operative per spegnerlo.