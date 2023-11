Puglia più vicina a Stoccolma e Copenaghen: ecco i nuovi collegamenti aerei

Dopo Oslo, la compagnia aerea Norwegian garantirà due nuovi collegamenti da Bari per Stoccolma e Copenaghen. Lo annuncia la società Aeroporti di Puglia.

Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dalla compagnia low cost Norwegian con il capoluogo pugliese.

Le date

Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenaghen (mercoledì e sabato).

«Continua con successo - ha dichiarato il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile - l'espansione di Aeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla società nel piano strategico. L'obiettivo, infatti, è quello di ampliare l'offerta per la Summer 2023 e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L'operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un'ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell'offerta turistica». «Con queste nuove rotte - ha dichiarato il chief commercial officer di Norwegian, Magnus Thome Maursund - siamo pronti a soddisfare la crescita della domanda di collegamenti verso i Paesi Scandinavi per la prossima stagione estiva».