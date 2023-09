Arriva in Puglia il dottorato di ricerca che forma manager contro i cambiamenti climatici

Nasce la collaborazione fra Politecnico di Bari e Acquedotto Pugliese per dare il via al dottorato Industriale in Change Management in Civil Engineering Infrastructures. Una partnership unica nel suo genere in Italia. Il dottorato è stato presentato oggi: «I cambiamenti - è stato spiegato - da quelli socioeconomici a quelli climatici, richiedono manager capaci di gestire i nuovi contesti e le transizioni ecologica, energetica, gestionale e digitale. Ingegneri civili che ripensino l'organizzazione dei territori e delle aziende pubbliche e siano in grado di disegnare la gestione futura delle infrastrutture e dei sistemi a rete, per rendere più efficienti i servizi ed i processi, sostenendo per esempio il concetto di azienda pubblica».

Il dottorato

Il percorso di specializzazione partirà a novembre a Bari, durerà 3 anni e coinvolgerà 9 dottorandi, fra cui 5 con borsa di studio e tre dipendenti di Aqp.

Quattro borse sono finanziate da risorse europee e saranno dedicate allo studio del cambiamento in vari ambiti, dalla gestione idrica alle aree costiere, fino alle strade e i veicoli del futuro. «Per Acquedotto Pugliese - spiega Domenico Laforgia, presidente di Aqp - la sfida del cambiamento significa innanzitutto progettare un sistema idrico integrato che tenga conto dei mutamenti climatici. È necessario diversificare l'approvvigionamento e al contempo innovare i processi in ottica di interconnessione e riuso». Per il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, «la sinergia con Acquedotto Pugliese apre nuove prospettive per le aziende e per i nostri studenti».