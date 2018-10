Pizzaiolo trovato in casa col cranio fracassato, fermato uno straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Rocco Desiante, il pizzaiolo 43enne di Gravina trovato cadavere nel suo appartamento di Castiglione di Cervia (Ravenna) nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, con il cranio fracassato I carabinieri nelle scorse ore hanno fermato un giovane straniero sospettato di essere l'autore dell'omicidio. Il fermo è scattato su richiesta dei pm Alessandro Mancini e Antonio Vincenzo Bartolozzi. Il giovane si trova ora in carcere in attesa di essere interrogato.A breve una conferenza stampa in Procura, a Ravenna, per illustrare i particolari dell'operazione.