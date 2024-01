Pane di Altamura patrimonio Unesco, Cia: «Sì ma stop speculazioni»

«Cia agricoltori italiani di Puglia, con entusiasmo e determinazione, sostiene con forza la candidatura del Pane di Altamura Dop a essere riconosciuto quale patrimonio immateriale Unesco. Su questo enorme passo verso una valorizzazione planetaria di un prodotto bandiera del made in Puglia e del Made in Italy, però auspichiamo che non si facciano pasticci e che il riconoscimento, una volta ottenuto, non sia un inganno per i consumatori e a favore di pochi soliti noti». Lo dichiara Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, intervenendo sulla candidatura del pane di Altamura Dop.

«Altamura è città del pane e - specifica Sicolo - deve continuare a esserlo con le sole farine ottenute dalla varietà di grano duro previste dal disciplinare del Pane di Altamura Dop.

Grano duro che, va precisato, è quello coltivato nella particolare e ben delineata area territoriale di riferimento, proprio secondo quanto previsto dal già citato disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea», spiega Sicolo.

«Il territorio della murgia barese, detentore - prosegue - di un riconoscimento di un marchio importante come quello del pane di Altamura a denominazione di origine protetta, merita che il valore di tale riconoscimento sia adeguatamente redistribuito su tutta la filiera. Ad oggi, il valore del grano duro per la produzione del pane a Dop vale appena il 5-8 per cento del prezzo del pane. Questo è chiaramente inaccettabile per i due anelli deboli della filiera, vale a dire i cerealicoltori e i consumatori», dichiara Sicolo.