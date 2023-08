Nuovo furto in spiaggia: ladri via con zaino, computer e portafogli

Ennesimo furto a Pane e Pomodoro. Dopo i diversi episodi denunciati nei giorni scorsi, continua l'escalation di reati predatori sulla spiaggia libera cittadina. Ultima vittima un ragazzo che aveva deciso di passare la serata in tranquillità a Bari e si è ritrovato a passarla tra carabinieri, denunce e ricerche infruttuose dei propri averi.

La denuncia su Facebook del sindaco

Il giovane, come denuncia sulla pagina Facebook del sindaco, si è addormentato in spiaggia ed al suo risveglio non ha ritrovato lo zaino con all'interno un computer con il lavoro di tre anni, tutti i documenti e le carte di credito, un cellulare.

Lo sfogo della vittima

Amaro lo sfogo della vittima: "Mi hanno tolto tutto.

Chiedo, da umile cittadino, di provare a fare qualcosa, che siano controlli, videosorveglianza, luci, o qualsiasi altro provvedimento che sicuramente, chi di competenza, meglio sa essere utile rispetto ad un ragazzo incosciente, che con le sue parole colme di rabbia e ribrezzo, spera solo che nessun altro mai possa provare quello che abbiamo vissuto noi in queste ore".