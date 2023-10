​Nissan Picca Motors inaugura il nuovo sito a Modugno

Nissan Picca Motors inaugura il nuovo sito di Modugno (Bari) e consolida la sua posizione di partner unico della Casa giapponese per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Rimanendo all’interno dello storico distretto automotive del comune di Modugno, la concessionaria Nissan ha trasferito le sue attività di vendita e post-vendita in una struttura più grande e prestigiosa, che si sviluppa su una superficie di 6.000 metri quadrati, più adatta a gestire un business e un numero di clienti in continua crescita.

Partner Nissan dal 2020, Picca Motors si è subito distinta per le ottime performance commerciali e per la capacità di abbracciare e promuovere sul territorio i valori Nissan, quali l’attenzione al cliente e l’impegno per la mobilità sostenibile.

I risultati

I risultati hanno dato ragione all’impegno e alla professionalità di tutta la squadra, tanto che Picca Motors, in soli 3 anni, ha ampliato il proprio territorio di competenza e nel 2022 si è piazzata al 6° posto fra tutte le concessionarie Nissan in Italia in termini di performance.

Con 3 sedi di vendita e assistenza e 38 dipendenti, Nissan Picca Motors è una delle realtà più importanti della Casa giapponese nel centro sud Italia e il nuovo sito di Modugno rappresenta un ulteriore passo nel processo di sviluppo della concessionaria.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato Nissan Italia, nell’ambito di un evento moderato da Mauro Pulpito, conduttore e attore.

Marco Toro, Presidente e AD Nissan Italia ha dichiarato: “Insieme a Picca Motors stiamo rafforzando la presenza di Nissan su un territorio importante come la Puglia.

In soli tre anni, la famiglia Picca ha saputo cogliere al meglio le opportunità offerte dalle tante novità Nissan in termini di prodotti, tecnologie innovative e servizi pensati con il cliente al centro. Siamo certi che il nuovo sito di Modugno non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per nuove sfide e nuovi successi.”

Domenico Picca, titolare della concessionaria ha detto: “Siamo orgogliosi nel vedere i frutti di tre anni di duro lavoro, che premia la professionalità e l’impegno di tutta la squadra di Picca Motors. Il nuovo sito è un tassello importante della nostra strategia di consolidamento ed espansione del nostro gruppo e ringraziamo Nissan per aver creduto in noi e per continuare a supportarci nel nostro processo di crescita.”