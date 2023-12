Nave Ocean viking arrivata in porto a Bari: a bordo 244 migranti

È entrata nel porto di Bari la nave Ocean viking con a bordo 244 migranti - tra cui 18 minori non accompagnati, due disabili e due donne incinte - soccorsi nei giorni scorsi in zona Sar (Search and rescue) libica. Le condizioni di salute delle persone a bordo sarebbero buone.

Alcuni dei migranti saranno distribuiti nei centri pugliesi altri, invece, andranno in Calabria. Arrivano da Eritrea, Sudan, Bangladesh, Pakistan e Siria le 244 persone sbarcate oggi nel porto di Bari dove sono arrivati a bordo della nave Ocean viking. A riferirlo è uno dei medici che con i suoi colleghi ha viaggiato con i migranti. "A bordo ci sono due donne incinte e minori non accompagnate e al momento non sappiamo dove andranno perché se ne occupa la prefettura", ha aggiunto il medico, anche lui eritreo, spiegando che i migranti "sono stati salvati in tre operazioni diverse di salvataggio. Il primo è avvenuto su richiesta della guardia costiera libica e poi abbiamo avuto altri due imbarchi". "Per me la storia è quella di donne incinte che salgono un barcone o di minori che fanno lo stesso", ha replicato il medico a chi gli ha chiesto se tra i migranti qualcuno sia passato dai campi di detenzione libici.