​Schiaffi e insulti a due commesse​ da parte di un cliente: scatta la denuncia

Schiaffi e insulti a due commesse da parte di un cliente . L’episodio in un negozio gestito da cinesi in via Lepanto a Monopoli. Il locale era pieno per lo shopping natalizio. Le due commesse erano intente a servire quando è entrata una coppia. L’uomo, sulla sessantina d’anni, ha richiamato l’attenzione di una commessa che era impegnata. Una prima, seconda, terza e quarta volta, finché la commessa, una 26enne, gli ha risposto di aspettare un attimo giacché impegnata con altre persone. Di lì la situazione sarebbe degenerata.

L’uomo avrebbe cominciato a insultare la giovane, avvicinandosi sempre più con le mani in bella mostra. La collega, avvertendo le urla, si sarebbe avvicinata nel tentativo di fermare l’uomo che sarebbe stato ad un palmo dalla ragazza e che avrebbe continuato ad agitare le mani. A quel punto l’uomo, un viso conosciuto nel locale, avrebbe insultato anche l’altra commessa, una 19enne, prendendola a parolacce e sferrandole uno schiaffo in pieno viso. Il tutto sotto gli occhi della clientela e del titolare che si è così avvicinato, allontanando l’uomo dalle due dipendenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri ma l’aggressore si era già dileguato. La 19enne è ricorsa alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo che hanno accertato una lieve tumefazione. Le due lavoratrici hanno così sporto denuncia, al momento contro ignoti, non essendo riusciti i militari ad identificare l’autore dell’episodio violento.

Nell’attività, tuttavia, sono presenti le telecamere di videosorveglianza. Ma a quanto pare non è la prima volta che accadono episodi di violenza verbale e minacce da parte dei clienti nei confronti delle due commesse.

«Siamo sicure che accade solo perché è un negozio gestito da cinesi – hanno sottolineato le due ragazze aggredite -. Veniamo trattate come schiave, spesso bullizzate e aggredite verbalmente causandoci stress psicologico a differenza dei titolari che si comportano sempre in modo educato. Sugli insulti siamo sempre andate oltre ma questa volta, dopo lo schiaffo, non possiamo stare zitte. Ti aspetti un minimo di maturità dalle persone più adulte e invece no - ribadiscono -. Siamo spaventate».



