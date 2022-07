Monopoli, vie intitolate alle star della televisione: c'è anche Mike Bongiorno

A Monopoli, quattro strade saranno dedicate alle star della tv. Dopo il via libera della Prefettura di Bari, il sindaco Angelo Annese ha firmato l'ordinanza con la quale vengono intitolate quattro nuove vie a Sandra Mondaini (1931-2010), Raimondo Vianello (1922-2010), Mike Bongiorno (1924-2009) e Corrado Mantoni (1924-1999).

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ginosa, la strada cambia nome: dall'imprenditore vicino a Cosa... LA CERIMONIA Brindisi, sala universitaria intitolata a Gino Strada: «Esempio...

Le ragioni

«L'amministrazione comunale - si legge in una nota - ha inteso omaggiare quattro personalità che hanno segnato la storia della radio e della tv italiana sia pubblica che privata oltre che del Paese. Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello (dapprima da solo e, poi, con la moglie Sandra Mondaini) sono considerati padri fondatori della televisione italiana». Si tratta della nuova viabilità comunale carrabile realizzata nell'ambito del Pue 'Ambito A11' che si sviluppa tra la strada comunale contrada Spirito Santo e via Conchia. Tre nuove strade sono parallele a via Clemente Cancelli (verso il lato monte) e alla strada comunale contrada Sant'Andrea (verso il lato mare) e la quarta è una strada che collega le prime due.