Mingo, volto noto di Striscia La Notizia, condannato a due anni e mezzo (con la moglie) per calunnia e oltraggio

Sono stati condannati a due anni e sei mesi per calunnia e oltraggio Corinna Martino e Domenico De Pasquale, noto come “Mingo”, volto popolare di Striscia La Notizia. I due sono rispondono dei reati di calunnia ed oltraggio in danno dell’ispettore della Polizia di Stato Gianluca De Stefano in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari.

Cosa è successo

Corinna, sua moglie, secondo l’accusa, avrebbe fatto pervenire direttamente alla procura un esposto in cui incolpava, dei reati di abuso di ufficio e di falsità ideologica, pur conoscendone l’innocenza, Stefano Gianluca che indagava su alcuni reati commessi verso Rti. Mingo avrebbe inquinato le indagini condotte a suo carico per assicurarsi l'impunità. Un tentativo che il giudice Mastromatteo ha riconosciuto come reato.