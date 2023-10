​Meloni sul capotreno che ha difeso una ragazza a Bari: «Profonda gratitudine»

«"Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità, so di aver fatto la cosa giusta". Vito Carrassi, capotreno di 36 anni, è intervenuto per difendere una ragazza da un'aggressione da parte del suo compagno. Si è frapposto tra l'aggressore e la ragazza, chiamando la Polizia e venendo aggredito lui stesso. A Vito, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e per non essersi voltato dall'altra parte». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per ringraziare il capotreno che ha difeso una ragazza dalle violenze del suo compagno.

La vicenda

Un capotreno delle Ferrovie Sud Est (Fse), Vito Carrassi, di 36 anni, ha difeso una ragazza che veniva picchiata dal suo compagno con calci e pugni, nella stazione del quartiere Japigia a Bari, ed è stato a sua volta aggredito dall'uomo quando si è accorto che il 36enne aveva chiamato la polizia.

L'aggressione è avvenuta giovedì pomeriggio.