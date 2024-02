Mafia, Savinuccio Parisi al gip: «Già giudicato per questi fatti»

Ha risposto alle domande del gip Alfredo Ferraro il boss del quartiere Japigia di Bari 'Savinuccio' Parisi, già in carcere a Terni per altre vicende e destinatario lunedì di una nuova misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta 'Codice interno', per la quale lunedì sono state arrestate 130 persone a Bari e provincia, ad alcune delle quali si contesta il voto di scambio politico-mafioso.

Parisi ha spiegato come le contestazioni a lui rivolte siano già state giudicate nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut des', con la quale fu scoperto il sistema di estorsioni del clan nei cantieri edili della città.

Gli altri interrogatori

Oggi è in programma anche l'interrogatorio del suo braccio destro, Eugenio Palermiti, tornato in carcere da due settimane con l'accusa di essere il mandante di un tentato omicidio del 2013 e di atti persecutori nei confronti di futuri collaboratori di giustizia.

Verrà ascoltato in carcere anche Tommaso Lovreglio, nipote di Parisi, giudicato dagli inquirenti l'anello di congiunzione tra il clan, la politica e gli imprenditori locali. L'interrogatorio di Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale e indagato per aver favorito l'elezione al consiglio comunale di Bari (nel 2019) della moglie Maria Carmen Lorusso, ottenuta secondo la Procura con i voti di tre clan mafiosi baresi, si terrà domani nel carcere di Brindisi.

Non sono ancora stati fissati gli interrogatori degli indagati attualmente ai domiciliari, tra cui la stessa Lorusso e il padre Vito, oncologo indagato per voto di scambio politico-mafioso ma non nuovo alle indagini penali. Ieri è stato sentito il figlio di 'Savinuccio', il cantante neomelodico Tommaso (alias Tommy), che ha rilasciato dichiarazioni spontanee dicendosi "estraneo" agli affari illeciti di famiglia e ribadendo come la sua unica attività sia legata alla musica.