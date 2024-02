Mafia a Bari, il sindaco Decaro contro il centrodestra: «Sciogliere il Comune? Questa è un'amministrazione perbene»

Durissimo attacco del sindaco di Bari, Antonio Decaro, al centrodestra riunitosi nelle scorse ore per discutere di candidature per le prossime Amministrative e Regionali. In quella occasione il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, commentando l'operazione antimafia “Codice interno” - che ha portato a 130 arresti nel territorio di Bari - ha detto che non sono state prese «decisioni per Bari, vogliamo capire bene che succede: probabilmente c’è un Comune da sciogliere, lo deciderà il governo».