"Grida cose gentili", l'esperimento del tiktoker Lobuono fa impazzire Bari: tutti al megafono

Il cognome è tutto un programma: Lobuono. E con questo imprinting, non poteva che realizzare esperimenti sociali per mettere alla prova la gentilezza delle persone. Il tiktoker barese Luca Lobuono ne ha fatta un'altra delle sue: in via Sparano a Bari ha installato una sorta di stazione, di fermata, di stop, con un messaggio: "Grida cose gentili".

Esperimento riuscito poiché in tanti si sono fermati e hanno gridato cose belle: dai più piccini ai più grandi è stato un tripudio di "Amatevi", "Siate tutti più buoni", "Ti voglio bene". Nonché un quanto mai attuale: "Fate l'amore e non fate la guerra".