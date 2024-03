Due rapine (forse tre) in pochi minuti: arrestato un uomo

Doppio colpo, forse triplo. Di sicuro in serata sono state messe a segno tre rapine in rapida successione e una persona è stata arrestata in flagranza per due di esse. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata a Latiano. Un uomo, col volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione in una tabaccheria di via Roma e poi ancora in un'agenzia di assicurazioni poco distante. In entrambe le occasioni, ha mostrato il coltello e si è fatto consegnare il denaro. Il bottino non sarebbe stato ingente: qualche centinaia di euro. Dopo aver intascato le banconote, si è dato alla fuga. Sembra che l'uomo sia fuggito a piedi, ma non è da escludere che avesse parcheggiato da qualche parte nei dintorni un veicolo o che ad attenderlo potesse esserci un complice. Il presunto autore delle rapine, peraltro già noto alle forze dell'ordine ma non residente a Latiano, è stato raggiunto e ammanettato nell'immediatezza dei fatti per poi essere condotto in carcere a Brindisi.

L'arresto

I carabinieri si trovavano di pattuglia in zona e per loro non è stato difficile rintracciare il sospettato così come indicato dalle vittime nelle segnalazioni al 112.

Dopo la nota diraramata dalla centrale operativa dell'Arma, quindi, è partita una caccia all'uomo che ha dato i suoi frutti. Ora i militari sono al lavoro - anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza - per ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto. Resta da comprendere se vi fossero dei complici e se, oltre alle due rapine in tabaccheria e agenzia di assicurazioni, quella stessa persona arrestata ne avesse compiuta un'altra poco prima, sempre ai danni di un esercizio commerciale e sempre a Latiano. Intanto, la refurtiva è stata recuperata e i soldi sono stati restituiti agli esercenti rapinati.