Il confronto pubblico tra Michele Laforgia e Vito Leccese, candidati alle primarie del centrosinistra a Bari. Il video in diretta

Il primo confronto pubblico tra Laforgia e Leccese, candidati alle primarie del centrosinistra a Bari, è organizzato da Nuovo Quotidiano di Puglia. Alle Officine degli Esordi in via Crispi il confronto tra i due.

Michele Laforgia è sostenuto da La Giusta causa, M5s, Psi, Si, +Europa, Italia Viva, Convochiamoci per Bari, La Casa del Popolo, Base Italia Puglia; Vito Leccese è appoggiato dal Pd, Verdi, Azione, Progetto Bari e movimenti vari. Le primarie si terranno il 7 aprile.

E' possibile assistere al dibattito sul futuro della città sino a esaurimento dei posti a sedere. A porre le domande ai due candidati saranno il direttore e i giornalisti della testata.

Il confronto

Il possibile commissariamento e la polemica sulla mafia a Bari.

Leccese e Laforgia: «Rischiamo di perdere i finanziamenti del Pnrr, aumenteranno le tasse, mancherà una visione politica. Temiamo si arriverà a questo per colpa di un centrodestra che intendeva vincere una campagna elettorale a tavolino».

Il trasformismo elevato a metodo, come porre un argine al fenomeno?

Laforgia: «Credo di aver sempre denunciato le operazione trasformistiche, quando si sono verificate e in epoca non sospetta. Aggiungo che in questo strano nostro Paese, prendere posizione crea un problema e dunque il politico ideale è quello che non prende posizione. Dobbiamo poi capire bene cosa significa trasformismo: il punto non è che un esponente di centrodestra possa decidere di votare per il centrosinistra, gli accordi politici servono a questo. Il punto è che cosa dai in cambio: il problema non è fare un accordo, ma farne uno nel quale non è previsto un corrispettivo. Le nomine sono la moneta di scambio del trasformismo. Dobbiamo chiedere a tutti - tranne ai fascisti dichiarati perché sono nato e morirò antifascista - un patto per fare la campagna elettorale, non il mercato. Fra me e Vito Leccese basta una stretta di mano»

Leccese: «Rispetto a questa pratica, che in qualche modo favorisce atteggiamenti di convenienza, ma rispetto a questi episodi sono pronto a sottoscrivere con Laforgia e poi a proporre al centrodestra un impegno a non favorire cambi di casacca. Sono per fare tesoro degli errori commessi nel passato».

Il patto con i 5Stelle e il laboratorio “Bari” nel panorama nazionale

Laforgia: «Non ho trovato alcuna difficoltà nelle mie interlocuzioni con il movimento. Non abbiamo mai avuto problemi di comprensione reciproca e devo dare atto ai 5Stelle di avere sempre cercato, dichiarato di cercare e operato per cercare l'unità. Se oggi ci ritroviamo questo disastro di Governo che vuole darci quella catastrofe di autonomia differenziata, è perché all'epoca questo accordo non fu fatto. Bari deve essere laboratorio se non esempio.

Il fronte comune si può fare ed è anche facile quando le proposte sono credibili e i candidati sono unitari»

Leccese: «Le primarie ci porteranno certamente a un accordo, benché l'alleanza Pd-5Stelle la vedo tentennare, se pensiamo per esempio alla Basilicata, dove il muro contro muro ha dato questi frutti e non si riuscirà a fare un campo largo».

Ipotesi ticket

Leccese: «Comunque vada sarà un successo, perché l'offerta all'interno della coalizione è di qualità in termini politici e di esperienza e di capacità di contribuire con elementi innovativi rispetto al buon governo degli ultimi anni. Io sono al servizio delle istituzioni e della coalizione. La verità è poi sempre rivoluzionaria: io non ero candidato all'inizio di questo percorso, ce n'erano altri tre del Pd e di grande statura. Poi il dibattito interno, vivace e spigoloso, hanno spinto quel Pd a scegliere una candidatura non interna al partito e mi hanno chiesto disponibilità, nonostante le mie resistenze iniziali. Sono per continuare a dare il mio contributo attivo alla coalizione di centrosinistra per portare Bari verso il futuro».

Laforgia: «Non farò il vicesindaco e credo che Vito Leccese non farà il vicesindaco perché credo che il vicesindaco debba essere una donna. Non è una questione di facciata, ma di sostanza. Solo questo posso promettere e che se sarò io il sindaco la Giunta avrà il 50% di donne».

Il Piano urbanistico e la visione del futuro

Laforgia: «Riaprire il dibattito sul Pug è la prima risposta sensata da dare. L'amministrazione Decaro, molto lodevolmente, aveva ricominciato il percorso nel 2014. Questo percorso si è interrotto nel 2017 e va ripreso per adeguare il Pug al Piano paesaggistico regionale e in modo partecipato. I sindaci, con tutti i loro meriti e demeriti, non sono demiurghi, non inventano le città, semmai accompagnano un percorso che deve coinvolgere tutti, con la politica, che deve tornare in Consiglio comunale. Il Pug è atto politico del Consiglio e la visione deve venire dai rappresentanti della città. Il sindaco non è il re, ma il garante di tutti. Bisogna pensare a una città che smette di espandersi, rigenerando i quartieri».

Leccese: «Sono contento che quel Pug si sia fermato perché prevedeva svariate migliaia di metri cubi di cemento per esempio a Carbonara. Fortunatamente Decaro ha bloccato quella operazione. Con il nuovo Consiglio comunale si aprirà una nuova stagione, che non potrà che essere partecipativa. Lo prevede la legge. Dovremo modificare quel Pug con le nuove urbanistiche, come l'urbanistica di genere per dare la possibilità alle donne di vivere pienamente la città, cosa che a Bari non abbiamo ancora affrontato. Le politiche di genere non si risolvono con la sola rappresentanza. Il Consiglio sta portando avanti il Piano costiero Costa Sud che interesserà 900 ettari, cioè il 10% dell'estensione complessiva del territorio comunale e lo farà riducendo del 50% le volumetrie previste. E consentirà di compattare le zone del quartiere Japigia e di recuperare il rapporto con il mare lungo tutto i 40 chilometri di costa. La prossima amministrazione dovrà confrontarsi su questo, individuando un metodo da usare anche per piano urbanistico»