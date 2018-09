Furti nelle aziende agricole: otto arresti tra Bari e Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto persone sono state arrestate oggi dalla polizia perché ritenute componenti di un’organizzazione a delinquere dedita a compiere furti di mezzi all’interno di aziende agricole nel barese. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, la squadra mobile di Foggia e il Servizio Centrale Operativo hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone: Antonio De Noia detto il dottore), barese, di 58 anni; Vito Satalino (detto ciaciotto), barese, di 45 anni; Michele Fucazzaro 38enne residente a Turi (Bari); Domenico Marino, di 22 anni, di Triggiano (Bari); Cosimo Damiano De Noia, barese, di 25 anni; Michele Dentamaro (detto bari tre) 52enne di Bitritto (Bari); Antonio Satalino, di 20 anni, di Bari, e Damiano Armenise (detto il pelato) 39enne di Bari. Una nona persona, il pregiudicato di Cerignola (Foggia) che, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva creato un centro di riciclaggio della merce rubata dalla banda, è ricercata. Le indagini sono partite dal mese di gennaio con il monitoraggio dell’autovettura del pregiudicato Vito Satalino che precedenti indagini avevano accertato essere in collegamento con personaggi dell’area cerignolana e componente della organizzazione composta da pregiudicati dell’area barese dedita ai furti in aziende agricole. La banda aveva come terminale, in qualità di ricettatore della merce rubata, il pregiudicato cerignolano riuscito al momento a sfuggire alla cattura. Nelle indagini sono state captate conversazioni che hanno consentito di individuare i furti compiuti, le modalità e i ruoli assegnati a ogni componente dell’organizzazione. Durante i vari furti gli indagati evitavano di utilizzare i cellulari, disponendo di ricetrasmittenti. Oggetto di furto sono stati vari autocarri, alcuni contenenti pedane in acciaio, vari litri di gasolio, carrelli elevatori, vari transpallet, pedane di concime, vari muletti elettrici, carica batterie, idro pulitrici, lavapavimenti, il tutto per un valore di oltre 100mila euro. I furti sono stati effettuati più volte a Gioia del Colle, Adelfia, Turi e Rutigliano, tutti comuni della provincia di Bari.