Frecce tricolori a Bari: giovedì le prove dello spettacolo per San Nicola. Variazioni alle linee dei bus

Giovedì 5 maggio le Frecce Tricolori si alzeranno su Bari per una prova generale dello spettacolo che si terrà durante la festa di San Nicola. Il grande evento si terrà l'8 maggio, dopo gli show a Giovinazzo e a Molfetta. Un momento suggestivo che servirà anche a recuperare quanto non si è tenuto nel 2021, a causa del covid, quando la festa fu rinviata o fatta in forma ridotta. E' il grande ritorno delle celebrazioni per i santi patroni e di una ritrovata primavera dal punto di vista della socialità e degli eventi.

La variazione al percorso degli autobus cittadini Amtab (dalle 15 alle 18)

Linea 2

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 2/

in direzione via Conenna - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali : i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 10

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via dei Mille, svolteranno a destra

per via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso

ordinario;

Linea 14

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione via degli Oleandri - Z.I.: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via

Apulia; via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del

percorso ordinario;

Linea 25

la corsa delle ore 14:15 in partenza da via degli Oleandri - Z.I. direzione C.S.

Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via Apulia; via

Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario;

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele,

svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi,

via Oberdan, via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste con ripresa del percorso

ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su corso Trieste, svolteranno a sinistra per

via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio

Emanuele con ripresa del percorso ordinario;

Navetta ”B"

in partenza da piazza Massari: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, svolteranno a

destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan,

via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste, via Ballestrero, Area di sosta “Pane e

Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via

Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso

ordinario;