Francesco Pannofino a Locorotondo per i funerali di mamma Angela

In molti stamattina a Locorotondo hanno notato la presenza dell’attore Francesco Pannofino in città. Ma se d’estate è una costante, l’occasione odierna non era certo lieta. Si sono svolti infatti, nella chiesa madre di Locorotondo, i funerali di Angela Giacovelli, per tutti “Zia Angelina”, la mamma di Francesco Pannofino. Aveva 85 anni.

Il desiderio esaudito

Da anni non abitava più a Locorotondo, sua città natale, ma è proprio lì che aveva espresso la volontà di tornare dopo la sua morte. E i due figli, Francesco e Lino, l’hanno accontentata.

Nel periodo estivo sia “Zia Angelina” che Francesco Pannofino erano soliti trascorrere qualche giorno di vacanza a Locorotondo dove risiedono molti parenti. E anche nel suo ultimo viaggio l’anziana donna è stata circondata dall’amore dei suoi affetti più cari.