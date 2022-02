Il futuro dell’ospedale Covid in Fiera del Levante, a Bari, non è ancora stato scritto. Sono molte le incognite che gravitano intorno alla sua permanenza, alla sua dismissione, o alla sua riconversione. Come sono tanti gli attori in campo che sono coinvolti nella decisione su cosa ne sarà di questa struttura per le maxi-emergenze.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati