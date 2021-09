Scuola, «no ai doppi turni». A Bari gli studenti scendono in piazza e bloccano il centro

Gli studenti tornano in piazza, è ufficiale. E lo faranno bloccando le strade del centro città. Dopo quasi due anni di Covid, era mancata la movimentazione giovanile. Bari è stata spesso nell’ultimo ventennio teatro di iniziative studentesche, si è scesi in piazza per la riforma Gelmini, per contestare il Ministro Profumo, per opporsi al Ministro Salvini quando decise di “chiudere i porti” sollevando una delle più grandi mobilitazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati