Covid, 82 casi tra i banchi in una sola settimana

Ottantadue contagi nelle scuole in una sola settimana. Cresce il numero dei contagi tra i banchi nel Barese. Dall'8 al 14 novembre, nelle scuole di Bari e provincia il numero dei nuovi positivi ha sfiorato quota cento: 82 i nuovo casi, di questi 19 sono docenti e 63 alunni.

Il monitoraggio della Asl

Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dal team scuole Covid dell'Epidemic Intelligence center della Asl, nucleo del Dipartimento di prevenzione che quotidianamente è impegnato in attività di tracciamento e contenimento della diffusione del virus nei 311 istituti scolastici del territorio provinciale.

Le nuove positività sono così distribuite: 38 casi nelle scuole primarie, 22 negli istituti secondari di primo grado, 14 nelle scuole dell'infanzia e 8 casi negli istituiti secondari di secondo grado. «Il numero più significativo di positivi si riscontra nelle fasce di età non ancora coperte e protette dalla vaccinazione», comunicano dall'Asl.

«L'aumento progressivo dei casi di positività nelle scuole - prosegue l'Asl - è riconducibile alla attuale situazione epidemiologica». A dare una fotografia attuale della circolazione del virus nelle classi è Sara De Nitto, referente Covid scuole del Dipartimento di prevenzione. «I casi positivi in ambito scolastico originano da casi cosiddetti indice che si sviluppano prima in ambito famigliare e lavorativo - spiega De Nitto - nella maggior parte dei casi la positività si sviluppa in soggetti non vaccinati e, una volta arrivato a scuola, il caso viene subito identificato e isolato con il sistema di contact tracing». Intanto prosegue anche lo screening con i tamponi salivari nelle scuole sentinella per alunni di età compresa fra i 6 e i 12 anni: su oltre 4mila test eseguiti, sono emersi finora due casi positivi.