Puglia, positivi raddoppiati: 379 in un giorno. Sale anche l'incidenza. Bari la provincia più colpita

Sale e di parecchio il numero dei positivi registrati gggi in Puglia dove ci sono 379 nuovi casi di Coronavirus (più che raddoppiati rispetto ai 161 di ieri) con un'incidenza pari all'1,7% sui 22.116 test (contro lo 0,76% di ieri. Sono inoltre stati registrati 2 decessi. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari (120), seguono Taranto (89), Lecce (59) e Foggia (44). Nelle provincia Bat sono stati individuati 37 casi, nel Brindisino 18. Altre tre casi riguardano residenti fuori regione e per altri nove la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 3.784 persone attualmente positive (ieri erano 3.687), 160 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Dei 276.488 casi totali, 265.837 sono le persone guarite, 6.867 quelle decedute. Così suddivise:

Provincia di Bari: 100.546

Provincia di Bat: 28.619

Provincia di Brindisi: 21.948

Provincia di Foggia: 48.855

Provincia di Lecce: 32.556

Provincia di Taranto: 42.376

Residenti fuori regione: 1.023

Provincia in definizione: 565