Chiara Ferragni a Bari: per il selfie il gratta e vinci e una spesa di almeno 50 euro in profumeria

L'attesa dei fans pugliesi sta per terminare: domani pomeriggio - 17 novembre - a Bari arriva Chiara Ferragni. La regina delle influencer incontrerà e abbraccerà i followers in una nota profumeria di Via Sparano. La fashion blogger, nota anche per le vicende sentimentali con Fedez, sarà a disposizione di 60 fortunati, tramite un procedimento particolare, legato alla spesa nel negozio e a un gratta e vinci.

Bari, arriva Chiara: pronto il piano della Polizia Locale

Concorso riservato a chi spende almeno 50 euro in profumeria

Nei giorni scorsi il Comune ha predisposto il piano di sicurezza per l'arrivo di una star che porta con sé un numero importante di curiosi, giornalisti e paparazzi, a caccia del selfie ricordo per Instagram o soltanto di una battuta. E in via Sparano, nei pressi della profumeria, sono state già disposte le transenne con il marchio dell'influencer. Ma il selfie sarà garantito a 60 clienti che in queste settimane hanno speso almeno 50 euro nei 9 negozi della rete Douglas di Bari e dintorni.