Bari, arriva Chiara: pronto il piano della Polizia Locale

Chiara Ferragni a Bari mercoledì pomeriggio, il 17 novembre, incontrerà e abbraccerà i fan, tramite il concorso di un noto marchio di profumi. La fashion blogger, nota anche per le vicende sentimentali con Fedez, sarà a disposizione di sessanta fortunati fan, tramite un procedimento particolare, legato alla spesa nel negozio e a un gratta e vinci.

Il piano di sicurezza del Comune

E il Comune prepara il piano di sicurezza, per l'arrivo di una star che porta con sé un numero importante di curiosi, giornalisti e paparazzi, a caccia del selfie ricordo per Instagram o soltanto di una battuta.

Chiara Ferragni sarà ospite di una profumeria su Via Sparano e per quel giorno vi saranno, probabilmente, anche modifiche alla viabilità. La certezza, secondo quanto emerge, è che non sarà consentita la sosta su Via Dante, andando probabilmente a render ancor più difficile la situazione legata ai parcheggi in pieno centro nelle ore più calde del pomeriggio. In un tratto di Via Dante sarà vietata anche la sosta per tutta la durata dell'evento, che dovrebbe iniziare attorno alle 18. Non è ancora stato reso noto il piano dal Comune, ma è possibile vi siano altre limitazioni, per consentire alla Ferragni di svolgere l'evento. L'evento andrà svolto, per altro, anche in ottemperanza a tutte le norme per combattere il contagio da Covid, motivo per cui la zona sarà presidiata dalla Polizia Locale, per evitare assembramenti di chi - pur senza avere il prezioso ticket - proverà a strappare il selfie.

Il concorso dello store per i biglietti



Come fare per avere il biglietto e poter incontrare la Ferragni? Il tutto rientra in un concorso dello store Douglas di Bari, ma è esteso anche ad altri punti vendita pugliesi, nove in tutto, di cui altri in provincia (Casamassima, Triggiano, Molfetta, poi Trani e Taranto, fuori dai confini baresi). Cioè: bisognerà intanto spendere almeno 50 euro in prodotti del marchio in uno dei negozi entro domani sera. All'acquisto, superata la soglia di spesa, verrà consegnato un gratta e vinci. I clienti dovranno scoprire così, quindi, se hanno vinto l'invito per la serata promozionale di mercoledì sera o meno. Se dovesse andar bene riceveranno il ticket per l'accesso tramite mail e mercoledì sera saranno ospiti della presentazione della linea make-up di Douglas, che si avvele di una testimonial d'eccezione.

Intanto Bari prepara il piano di sicurezza e soprattutto quello stradale: in un contesto di grande affollamento in centro, e pochi parcheggi, la gestione di un evento rappresenta già un banco di prova importante.

