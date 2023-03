Carceri, musica classica per i detenuti: il progetto a Bari

La Fondazione European Arts Accademy «Aldo Ciccolini» di Trani e la Casa Circondariale di Bari, hanno organizzato un ciclo di concerti di musica classica per i detenuti che si terranno nella Casa Circondariale il 2 marzo, 3 marzo, 4 marzo. Il progetto, denominato «Proviamoci», ideato dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, offre, ai percorsi rieducativi ordinari, il contributo della musica classica «dal vivo», veri e propri concerti riservati ai detenuti dell'Istituto.

Si esibiranno i giovani musicisti in carriera Samuele Bolumetto, Yevhen Levkulych, Michele Fazio, che frequentano i corsi della Fondazione.

Sabato presente Sisto

Sabato mattina 4 marzo Sisto sarà presente alle ore 9,45 per promuovere un dibattito con gli stessi detenuti dell'Istituto sulle criticità penitenziarie; tanto prima del concerto, che inizierà alle 11 circa. L'evento è sostenuto dal Comune di Bari, che ha concesso il Patrocinio, rappresentato dal Presidente della Commissione Cultura del Comune, Giuseppe Cascella e dall'associazione «FPS arte & cultura», che curerà la esibizione di alcune opere pittoriche pugliesi nella mostra «Oltre».

Con questa iniziativa di utilità sociale, non aperta al pubblico per evidenti ragioni - si legge in una nota -, si intende aiutare cittadini che stanno pagando il conto alla giustizia a recuperare, anche attraverso la buona musica, il senso della bellezza del vivere civile, in nome del potere benefico delle emozioni artistico-sonore . Il progetto è stato realizzato grazie anche agli Sponsor Rotary International Distretto 2120, Rotary Club di Trani e Ordine degli Avvocati di Bari.