Tra sacro e profano, San Nicola nel segno della pace

Una grande folla, come ogni anno, ha festeggiato san Nicola questa mattina all’alba a Bari. La Basilica ha aperto le sue porte alle 4. Tantissimi i fedeli che si sino riversati tra i vicoli della città vecchia per il solito rito che unisce sacro e profano.

La fiaccolata

Sul piazzale della Basilica, dopo la messa, sono arrivati anche i partecipanti alla Fiaccolata Nicolaiana che quest’anno hanno portato con sé simboli di pace affinché cessino tutte le guerre nel mondo.

Il sindaco Decaro

Presente il sindaco Antonio Decaro che via social scrive: “Apriamo le nostre case e i nostri cuori a San Nicola. Raccontiamo ai nostri bambini la storia del santo di Myra che ha fatto Felice la nostra Bari. Questa è una giornata speciale per noi, per me ancora di più, che ho l’onore di augurarvi ancora una volta buon San Nicola Bari”.