Bari, Torre Quetta: otto chioschi, cocktail bar e carne alla brace

Tra nuove realtà e rinnovati programmi la stagione della spiaggia di Torre Quetta a Bari è pronta a partire. È stata infatti creata la squadra degli operatori che gestirà gli otto chioschi presenti nel lido cittadino, che, spiegano gli organizzatori, «si prepara ad avviare una stagione tutta da vivere sul mare, con un’offerta rinnovata, varia e accessibile». È in forse comunque l’inaugurazione di Pasquetta per via delle avverse condizioni metereologiche previste.

Ma tra vecchi operatori riconfermati dallo scorso anno e nuove interessanti realtà, Torre Quetta si prepara a rallegrare le giornate estive dei baresi. Partendo dal lato nord il primo chiosco del lido sarà occupato dal Joy’s Irish pub. Riconfermato dallo scorso anno, lo storico pub di corso Sonnino, anche quest’anno sarà presente quindi a Torre Quetta. Le sue selezioni di birra e food vicine alle tradizioni scozzesi si affiancheranno alla programmazione di incontri e concerti live.

Le new entry

A seguire ci sarà il chiosco della new entry La parilla en la playa, un piccolo angolo di Sud America sul litorale barese, dove guastare aperitivi, piccole specialità sudamericane, accompagnate da cocktail caraibici. Musica e serate a tema completeranno l’offerta per gli appassionati del genere e non solo. Al chiosco tre ancora una novità: Il Fruit Bar, caffetteria e bar specializzato nella preparazione di frutta da bere e da mangiare. Ma ancora si potranno gustare centrifughe, estratti, spremute, bubble tea e tanto altro, oltre che prodotti di caffetteria e altre prelibatezze.



Il Cool del chiosco numero quattro, è sempre una new entry, per una pausa pranzo fresca e leggera con poke ed insalate in riva al mare ed un rilassante aperitivo al tramonto nel chiosco selezionato da Aperol come suo punto di riferimento nel villaggio Torre Quetta. Si tratta di un american Bar a “tutto tondo” nato sull’esperienza cittadina del “Mood Enjoy Different” di Poggiofranco ed in collaborazione con un gruppo di giovanissimi ed emergenti animatori della movida notturna della terra di Bari.La Bombetteria- braceria in riva al mare del chiosco 5 è la nuova realtà per piatti di carne gustosi preparati del maestro macellaio Pietro Colella, premiato proprio qualche giorno fa come macellaio “top quality” della città di Bari. Una vera e propria braceria sul mare. Il Terzo tempo del chiosco numero sei è un nuovo ingresso per Torre Quetta ma il locale è presente da sei anni nella scena barese e sul lido offrirà le sue birre artigianali e la sua offerta di tanti tapas gustosi e all’avanguardia. Riconfermati al chiosco sette e otto, il Riva beach club, colonna portante della movida barese e di quella di Torre Quetta già dallo scorso anno e il chiosco di Enzo e Ciro altrettanto storica pizzeria dell’umbertino.

Inaugurazione a Pasquetta

Per l’evento inaugurale di Torre Quetta, per Pasquetta è stata programmata una festa tra la gente per i cittadini, che prevede piccoli trattenimenti diffusi con artisti itineranti: parata di mascotte, Marching Brass Band, dj set e live. Ma, fanno sapere gli organizzatori, “in considerazione della instabilità delle condizioni meteo, e della volontà di rendere l’evento inaugurale una grande festa per tutta la cittadinanza, si sta valutando la possibilità di mantenere invariata la data di apertura al 10 aprile, posticipando invece la sola festa inaugurale ad una prossima data, che possa garantire le condizioni metereologiche ideali per poter godere a pieno della programmazione”. La direzione di Torre Quetta pertanto, entro la giornata di domani comunicherà la decisione definitiva in base alle condizioni meteo. Per la Pasquetta sarà in ogni caso attivato anche il parcheggio esterno in caso di necessità.