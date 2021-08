Bari, riaprono Stadio del Nuoto e Cus: dal 30 l'avvio delle lezioni. Ma è d'obbligo il green pass

Riaprono le strutture sportive a Bari. Ma l'eccesso è consentito solo a chi ha il green pass. Si torna lentamente alla normalità in città con la possibilità di riprendere a fare sport tenendo sotto controllo il covid.

Si torna a fare sport nei centri sportivi

Le attività dunque ripartono nelle due principali strutture sportive di Bari: dopo le chiusure forzate riaprono lo Stadio del nuoto, chiuso da dicembre, e il Cus. Per svolgere attività nelle aree al chiuso del Centro universitario gli utenti con più di 12 anni sono obbligati a presentare la certificazione. Iniziano dal 30 agosto le lezioni di scuola nuoto, pallanuoto e di fitness in acqua della Payton Bari che si spostano nello Stadio del nuoto, anche in questo caso green pass obbligatorio.

Nel centro sportivo Angiulli l'accesso a tutti gli spazi coperti della struttura per gli over 12enni sarà consentito esclusivamente con certificato verde, incluso il bar ed i servizi igienici però «i soci o gli atleti sprovvisti di certificazione - si legge in un comunicato - non saranno discriminati ma sarà consentito l'utilizzo delle aree all'aperto della società, quali campi da tennis (esclusi quelli con copertura pressostatica) e pista di pattinaggio. Il loro accesso sarà operato dal cancello di uscita (nei pressi del campo di calcio) e monitorato dalla telecamera apposta in reception o accompagnati da un addetto. Tale facoltà non sarà estesa agli accompagnatori degli atleti o degli iscritti».