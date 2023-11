Addio ai vecchi semafori in plastica a Bari: entro il 2025 tutti saranno in alluminio e di colore biancorosso, i colori della città. Sono iniziati i lavori di sostituzione degli impianti semaforici in città ed entro l’anno ne saranno rimpiazzati altri 29 di cui 26 sostituiti completamente con i nuovi impianti a led e gli altri 3 aggiornati con tecnologia countdown e controllo a distanza. Quando si parla di “impianti” si intende l’intero incrocio quindi più semafori.

«Continua l’impegno dell’amministrazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - nel rinnovare gli impianti semaforici della città puntando sia ad un maggiore efficientamento, ossia con l’utilizzo di impianti che consumano meno grazie alla tecnologia a led, sia ad una maggiore resistenza nel tempo. Rispetto alla plastica – spiega ancora Galasso – che invecchia ed è più fragile, l’alluminio ha una durata maggiore e necessita anche di minore manutenzione».

Come saranno i nuovi impianti



I nuovi impianti che sono in via di sostituzione entro l’anno con un appalto complessivo da un milione e 250mila euro sono in via Napoli ad incrocio con via Scionti, via Mercadante, via Bellini, alla caserma Briscese, via di Maratona, via Caracciolo, via Tommaso Fiore, via Bonazzi; via Crispi; via Fieramosca; via Adriatico all’altezza dell’ex Cto; corso Vittorio Veneto ad angolo con via Caracciolo e via Ravanas; sul lungomare Imperatore Augusto al giardino Sorrenti; via Ravanas ad angolo con via Crisanzio; via Di Tullio ad angolo con via Albanese e viale Ennio e ad angolo con via Lembo e Salandra; via P. Lembo ad angolo con via Campione; via Petroni ad angolo con via Lembo; viale Quinto Ennio ad angolo con via Foggia; via Campione; via Pasubio; via Papa Giovanni XXIII ad angolo con viale Concilio Vaticano II e con corso Benedetto Croce; viale Papa Pio XII ad angolo con via Sergio Pansini e con viale Kennedy; via Martin L. King; via Maria Cristina di Savoia ad angolo con via dei Mille e via A. Omodeo ad angolo con via Salvemini.

L'assessore Galasso



«Una delle funzionalità più apprezzate è il countdown – continua Galasso - che permette di scongiurare attraversamenti non in sicurezza. Il pedone, sapendo quanto manca, preferisce aspettare il verde e si regola se attraversare o meno. Abbiamo anche dei segnalatori acustici per i non vedenti». Nulla da fare per ora per la sperimentazione della “banda rossa” già testata in corso Vittorio Emanuele. «Ci riserviamo in futuro – prosegue Galasso – di poterla estendere ovviamente agli incroci più frequentati. Quella banda rossa serve per “attirare” l’attenzione dei pedoni che sono distratti dal telefonino».



Entro il 2025 tutti i semafori saranno rimpiazzati quindi dalla nuova tecnologia a led. Al momento ce ne sono 150 attivi e 69 con il vecchio modello. Di questi 130 sono centralizzati e 33 con il countdown. «La tendenza dell’amministrazione – conclude Galasso – è comunque di rimpiazzare dove è possibile gli incroci con le rotatorie perché le rotatorie sono più sicure e inducono le auto a rallentare. Sono lavori che abbiamo già fatto ad esempio in via Buozzi. Comunque entro il 2025 tutti gli impianti semaforici saranno a led».



Un altro appalto che è in partenza è quello del progetto Monkey per il quale il Comune ha a disposizione più di due milioni di euro. La gara è stata già aggiudicata e il progetto riguarda proprio la sostituzione dei restanti semafori con tecnologia a led, l’installazione di dispositivi di countdown, la centralizzazione degli impianti in modo da dotare il Comune di un’unica piattaforma software per la gestione intelligente dei trasporti. Con il controllo da remoto dei semafori, in base anche al flusso di traffico, sarà possibile ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.



Nell’appalto è previsto anche un intervento sui pilomat con la gestione da remoto degli accessi e la modifica delle impostazioni dei giorni e delle fasce orarie in cui il varco è aperto o chiuso. Interventi previsti anche per i pannelli a messaggio variabile e per le telecamere a controllo del traffico. [RIPRODUZ-RIS]