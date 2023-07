Sono iniziati ieri a Bari i saldi estivi che, per la prima volta, partono lo stesso giorno in tutta Italia, con la sola eccezione di Bolzano. I ribassi non sono però stati accolti dai baresi con grande entusiasmo. Anzi. Già dalle prime ore della giornata per le strade del centro cittadino si è intravisto un discreto passeggio, ma tanti sono coloro che hanno guardato solo le vetrine: insomma i baresi nel primo giorno di saldi sono sembrati ancora poco propensi per lo shopping. Sono lontani quindi i tempi in cui le svendite erano tanto attese. Un momento, quello dei ribassi di fine stagione, che rappresentava un vero e proprio rito per gli amanti dello shopping, ma anche una semplice occasione per approfittare dei prezzi scontati.

Acquisti limitati

A limitare la corsa agli acquisti anche la decisione di far partire le svendite in un giorno feriale, a differenza degli altri anni in cui venivano programmate nel weekend.

Resta quindi lo sconforto dei commercianti, già delusi dalla scelta delle data di inizio dei ribassi. Le associazioni di categoria hanno richiesto infatti a gran voce nei giorni scorsi il rinvio dei saldi a causa del maltempo, che ha minato l’inizio della stagione estiva. Una proposta non accolta.

E quindi conferma le difficoltà della giornata di ieri e la delusione dei commercianti Barbara Di Molfetta, titolare di BeKreative, negozio di arredamento e complementi e di abbigliamento di corso Benedetto Croce: «C’è stato pochissimo movimento - racconta - una calma piatta e non solo nel mio negozio. Anche le altre attività non stanno vedendo o vendendo poco». L’imprenditrice sostiene che «in pochi sanno dell’inizio saldi». Per Di Molfetta è «necessario un incontro con la Regione per il rinvio delle svendite. Deve cambiare qualcosa necessariamente - precisa - perché queste scelte rappresentano per noi un danno senza eguali». Per Lello Catacchio del negozio Inthecity Bari, il primo giorno di saldi «è stato sicuramente sotto tono» ma l’imprenditore imputa anche il «poco entusiasmo al caldo» e si dice fiducioso «per le vendite dei prossimi giorni e ore». Anche Catacchio si unisce al coro dei commercianti che richiedono di posticipare la data dei saldi.

I commercianti



Giuseppe Ferrante, del negozio Barbarella, di viale Papa Giovanni XXIII, chiede invece una liberalizzazione dei saldi «come si fa nel nord Europa: quindi lasciare al singolo imprenditore la scelta di applicare la scontistica quando e se lo vuole». Per quanto riguarda la giornata di ieri per Ferrante «è stata regolare, senza troppo entusiasmo», ma anche lui si dice «ottimista per il futuro» nonostante le difficoltà che i commercianti affrontano giornalmente. Noi compriamo merce per svenderla», precisa.

Mariana Signorile, titolare di 36Metriquadri ConceptStore di via Putignani, ha fatto invece una scelta totalmente anticonformista in merito alle svendite estive: ha deciso di non applicare nessun ribasso. E tramite le proprie pagine social precisa: «Voglio stimolare le mie clienti ad acquistare in maniera consapevole, non spinta dalle offerte, dai prezzi bassi, dagli sconti o altra forma di incentivo. Sono contro ogni forma di consumo eccessivo». Signorile non applica sconti «perché per farli avrei dovuto moltiplicare il prezzo dei capi portandoli al pari degli altri marchi sul mercato, per poi scontarli nuovamente».

Le previsioni di Confcommercio



Per Confcommercio quest’anno la spesa prevista per famiglia è di 213 euro. Ma c’è chi limiterà del tutto gli acquisti. «Non acquisto per la logica dell’offerta, ma solo per necessità - racconta infatti Francesca Emilio che si dice più propensa comunque agli acquisti online. Di solito non mi fido della scontistica che viene applicata, ma comunque i migliori affari si fanno verso la fine del periodo dei saldi». Quindi sicuramente non ora.

