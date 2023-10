Il nuovo prefetto si presenta alla città: «Importante far sentire la presenza sul territorio». Primo obiettivo: sicurezza

«Far sentire la presenza sul territorio del prefetto è importante perché i cittadini devono saper riconoscere, anche fisicamente, le istituzioni che li rappresentano», ha detto il nuovo prefetto di Bari, Francesco Russo, nel corso della conferenza stampa con la quale si è presentato.

L'insediamento

Ha cominciato la sua avventura barese facendo “un po' il turista”.

«Ho già incontrato il sindaco – dice - nei prossimi giorni vedrò le altre autorità, con un animo sempre aperto».

Russo parla di Bari come di «una provincia molto interessante e bella» e della sua idea di «avere rapporti molto positivi con tutte le istituzioni, perché questo è un lavoro che va fatto in squadra, in modo da affrontare tutte le situazioni». Il primo punto all'ordine del giorno è però già molto chiaro: sicurezza.