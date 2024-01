Nel 2023 a Bari ci sono stati 3.385 incidenti, di cui 1.405 con feriti e 11 mortali. Dati in crescita rispetto al 2022, quando erano stati 2.791 (9 mortali e 1.487 con feriti). È quanto emerge dal report presentato dalla polizia locale in occasione della ricorrenza di san Sebastiano, per la quale stamattina ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Satriano, alla cattedrale di San Sabino.

APPROFONDIMENTI MOBILITà Statale, aperta la nuova corsia: eliminati i “curvoni” di Japigia LA GRADUATORIA Incidenti, la Puglia è al nono posto per numero di sinistri stradali: ecco la classifica dalle città

I numeri della polizia



Si registra nel complesso un aumento delle sanzioni comminate agli automobilisti, che però non sarebbe legato al fatto che i baresi alla guida sono più indisciplinati, ma all’aumento delle forze in carico alla polizia locale che ha visto in quest’anno l’ingresso di circa 170 unità che solo in parte hanno coperto il 20% di personale andato in quiescenza. Tornando ai dati sugli incidenti stradali, è possibile notare come durante gli anni del Covid sia stata registrata una flessione, legata alle restrizioni in corso in quel momento, ma i dati sono poi tornati a crescere costantemente negli anni successivi, tornando ai livelli prepandemia e superandoli. Nel 2015 i sinistri stradali registrati a Bari erano 2.993, scesi a 2.220 nel 2020, per arrivare oggi a superare quota 3mila. Le sanzioni comminate per violazione della regolamentazione della circolazione nei centri abitati sono state 144.763. Tra i comportamenti maggiormente sanzionati ci sono i divieti di fermata e sosta dei veicoli che hanno portato ad elevare 69.673 sanzioni a cui si sommano le 9.373 multe per arresto, fermata e sosta irregolare dei veicoli.

Cintura, cellulare e casco

E, come sempre, e nonostante le tante campagne fatte negli anni per incentivare l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza e l’attenzione alla guida, ci sono ancora molti guidatori o passeggeri sorpresi senza cintura di sicurezza (2.216), senza casco (128) e ad usare il cellulare alla guida (1.845). Ma sorprende il dato relativo a quanti circolano senza assicurazione, con tutti i problemi che questo può comportare in caso di incidente, anche grave, in quanto dai controlli sono state elevate ben 745 multe in tal senso. Da considerare che da tempo ormai non vige più l’obbligo di esporre il tagliando dell’assicurazione, ma la polizia locale tramite dispositivi di controllo anche da remoto ha la possibilità di risalire a questo tipo di dati relativi ad un veicolo. Per quanto riguarda le violazioni accertate per tipo di veicolo, la fanno da padrone le automobili (194.275 sanzioni su 275.476), seguite da autocarri (3.991) e motoveicoli (3.722), sono invece 473 le violazioni per monopattini o dispositivi elettrici. L’eccesso di velocità ha portato ad elevare 9.080 sanzioni e, sempre nel 2023, sono state ritirate 593 patenti.

Andando a vedere la suddivisione territoriale delle violazioni, è possibile notare come spicchino i quartieri dove si concentra un maggior traffico, ovvero Libertà, Murat e Picone, con la zona della città vecchia che registra 64.718 violazioni ma 55.647 sono relative alla zona a traffico limitato.

Il comandante della municipale

«La situazione è in linea con gli altri anni – spiega il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo -. C’è un incremento delle sanzioni, ma deriva da un maggior numero di operatori in servizio e da un maggiore impegno nella rilevazione degli incidenti. Abbiamo registrato oltre 3.300 incidenti rispetto ai circa 3mila dell’anno precedente, e c’è stato un maggior impegno da parte nostra nelle strade extraurbane nell’ambito della città di Bari». Il consiglio che tutti coloro che si mettono alla guida dovrebbero seguire, secondo Palumbo, è: «Massimo rispetto del codice della strada, anche la violazione più insignificante può creare pericolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA