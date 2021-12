San Nicola, ecco il piano traffico: città vecchia quasi blindata

Bari si appresta a festeggiare il San Nicola dei baresi. E, per permettere che tutto si svolga nel migliore dei modi, è stato predisposto un piano di accesso alla zona della città vecchia interessata dall’afflusso di fedeli, per la messa all’alba e per le diverse celebrazioni previste per il 5 e il 6 dicembre.

I provvedimenti per le celebrazioni

Sarà, quindi, vietato il transito sia alle auto che ai pedoni nella zona di piazza San Nicola, largo Urbano II e corte del Catapano, dalle 8 del mattino alle 22 di oggi 5 dicembre, e dalle 4 del mattino alle 22 di domani 6 dicembre. Previsto, inoltre, un divieto di fermata, valido dalle 7 di oggi 5 dicembre alle 22 di domani 6 dicembre e comunque fino al termine delle esigenze, sul lungomare Imperatore Augusto da ambo i lati, per un tratto di circa 50 metri, in corrispondenza del varco di accesso verso la Basilica di San Nicola, compreso il tratto di strada di accesso alla piazza stessa. Inoltre, ci sarà un divieto di fermata, per la giornata di domani 6 dicembre, dalle 15 alle 22, su via San Francesco d’Assisi, lato destro nel senso di marcia, nel tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi.

Potranno accedere senza problemi alla zona interessata i pedoni residenti nella città vecchia, per il solo transito da e per le loro abitazioni: «Purché tale tragitto sia quello più breve per arrivare/defluire o non esista altro percorso alternativo», si legge nell’ordinanza emanata dalla Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Avranno possibilità di accedere anche i fedeli che devono partecipare alle celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica di San Nicola da svolgersi secondo il calendario diffuso fino alla capienza massima consentita e i fedeli che: «Al di fuori degli orari previsti per le celebrazioni liturgiche di cui sopra, devono recarsi all’interno della Basilica, mediante accesso alla stessa contingentato con percorso di attesa prestabilito e varchi di ingresso previsti presso le seguenti località: lungomare Imperatore Augusto (arco), corte del Catapano (provenienti da strada Palazzo di Città), arco Vanese (provenienti da piazza S. Pietro), piazzetta 62 Marinai (provenienti da via delle Crociate)».



Per quanto riguarda le auto, saranno autorizzati ad accedere, nei giorni 5 e 6 dicembre, dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 20, i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili, che potranno sostare, previa disponibilità e autorizzazione della Basilica di San Nicola, nell’area di sosta di Largo Abate Elia, oltre ai veicoli regolarmente autorizzati ad accedere allo stesso cortile interno ove vi sia capienza per la sosta.

La decisione di porre tali limitazioni, anche al transito dei pedoni, è stata fatta considerando: «L’alto valore religioso, storico e sociale e la prevedibile presenza di numerosi di fedeli che vorranno partecipare alle celebrazioni religiose, nonostante le limitazioni previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e la limitata capienza della Basilica, in ragione delle predette prescrizioni preventive per l’emergenza pandemica».



I fedeli, per accedere alla Basilica, dovranno seguire dei percorsi guidati, sia in entrata che in uscita. All’interno della Basilica potranno accedere solo un numero massimo di fedeli, come da regolamenti da tempo approvati per far sì che possano svolgersi in tranquillità e in sicurezza le celebrazioni religiose, considerando che sui banchi non è possibile sedersi vicini, a meno che non si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. La città vecchia sarà presidiata dalle forze dell’ordine, polizia di Stato, polizia locale e tutte le altre forze dell’ordine disponibili, per vigilare sul rispetto delle normative ed evitare che ci possano essere assembramenti per festeggiare San Nicola.

