Musica, sport e supereroi: bentornata Torre Quetta. Inaugurato il lido pubblico, aperti gli otto chioschi; in centinaia in spiaggia

I baresi hanno risposto con grande entusiasmo all’inaugurazione della stagione estiva di Torre Quetta. Ieri il sole splendeva sulla città, quindi dopo il rinvio causa maltempo a Pasquetta, la festa di apertura del lido cittadino è stata decisamente apprezzata.

Già dalle prime ore della giornata infatti centinaia di cittadini hanno affollato il lungo viale che costeggia il mare. Tra bambini che giocavano sulle giostrine e adulti che praticavano sport e altri che passeggiavano, tutto si è svolto all’insegna della grande festa e della voglia di vivere il mare.

La grande festa

Una parata di mascotte a metà della mattinata ha rallegrato gli animi dei bambini che hanno visto sfilare Pluto, Topolino, Minni, Spiderman e Supermario che ballavano seguiti da una banda musicale. E ancora grandi sorrisi sui volti dei più piccoli che ricevevano tra le mani le sculture di palloncini. Lunghe file anche ai chioschi che sembrano, almeno per il momento, esporre un listino con prezzi calmierati. Con birra da 33 cl anche a 3 euro e cocktail a 5 euro. E poi frullati, panini, bombette: ce n’è per tutti i gusti. Sono infatti otto i chioschi di food and beverage presenti quest’anno, tra vecchie e nuove conferme.

Il sindaco Decaro



«Inizia oggi la nuova stagione di Torre Quetta, una delle spiagge più belle che abbiamo in città e tra l’altro gratuita - ha puntualizzato il sindaco Antonio Decaro che ieri mattina ha passeggiato sul lido tra la gente - si può pranzare, si può trascorrere il pomeriggio, ascoltare musica e ci sono tante attività per i bambini», ha detto ancora. Il sindaco si è fermato a parlare con i cittadini presenti alla festa scattando foto e selfie. E tra le altre cose ha assicurato che nei prossimi giorni verranno avviati i lavori per il rifacimento dei pontili che «saranno totalmente riqualificati». «È stata già fatta la gara - ha anticipato - ed individuata l’impresa che effettuerà i lavori. E poi si provvederà anche al collegamento con pedane in legno di Pane e Pomodoro e Torre Quetta fino ad avere una spiaggia unica e complessiva di tre mila metri. Anche se - ha assicurato il primo cittadino - le due spiagge manterranno due distinte destinazioni».



Sport e cultura

«Bentornata Torre Quetta - ha commentato invece l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli - da oggi vale. Finalmente ricomincia la nuova stagione di uno dei posti più belli e magici della nostra città. Un luogo in riva al mare dove fare sport, venire con la famiglia o gli amici, stare in compagnia e soprattutto stare bene».

Durante tutta la giornata ci sono state svariate dimostrazioni, sportive e culturali grazie alla collaborazione di più di 50 associazioni. Numerose le attività che si sono alternate ieri: la 9 km di passeggiata con l’associazione Nord Walking Sud, lezioni prova di Sthenathlon, due lezione di thai chi, lezione yoga, danze etniche, lezioni di funzionale e un incontro di pizzica sia di mattina che di pomeriggio. Una lezione dimostrativa di tango si è tenuta dalle 17 alle 18. E poi tanta musica a partire dalle 17 del pomeriggio. Tra gli ospiti musicali che hanno rallegrato la giornata i The Good Ole Boys, il quartetto Bari Blues Connection e il dj Pasquale 33. Le attività sono terminate alle 21, ma la spiaggia sarà aperta 24 ore su 24.

L'accesso al lido



L’ingresso a Torre Quetta è gratuito e aperto a tutti. L’eventuale parcheggio, che conta 300 posti interni e 500 esterni e 200 stalli per le moto, è invece a pagamento. Dalla mattina in poi ha un costo di tre euro. Dalle 14 due euro. Le moto pagheranno un euro, mentre il parcheggio sarà gratuito per tutti i diversamente abili (con pass invalidi). È necessario passare dalla cassa automatica prima di prendere l’auto o di ritirare il ticket di uscita direttamente presso i chioschi sul mare.

