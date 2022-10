Tutto pronto per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori da 5 milioni di euro di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito.

Un intervento molto atteso che mira a conferire una nuova immagine alla zona del porticciolo del rione a nord di Bari. Ieri è stata pubblicata la determina dirigenziale con la quale il Comune dà il via alla procedura negoziata per l’individuazione del soggetto che si occuperà del cantiere che interesserà il lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto che va dalla Torre di Santo Spirito prospiciente il molo di Levante all’incrocio con via Udine comprendendo anche alcune traverse (via Settembrini, via Reggio,via De Maioribus e via Dandolo).



“Il fine che si intende perseguire – si legge nella determina - è quello di rendere la porzione di città fronte mare ed il molo fruibili e funzionali per le destinazioni d’uso attuali e future, al fine di configurare gli spazi come aggregatori di funzioni pubbliche, quali manifestazioni fieristiche o commerciali, connesse ai settori dell’ittica, della nautica, del turismo, dei servizi balneari, ricreativi e sportivi”.

L'intervento di riqualificazione



Nel dettaglio l’intervento di progetto mira a riqualificare il lungomare Cristoforo Colombo con la realizzazione e l’attrezzamento di aree per la sosta, opportunamente ombreggiate, superfici pedonali per il passeggio, spazi di pertinenza di attività commerciali, pista ciclabile bi-direzionale in sede propria, spazi carrabili distinti e separati dai restanti. La completa pedonalizzazione interesserà il tratto che va dalla attuale rotatoria che regola il traffico veicolare nell’intersezione con corso Umberto I e Lungomare Colombo fino all’intersezione di quest’ultimo con via Udine e via Marconi, comprendendo anche le strade trasversali di innesto al lungomare (Via Settembrini, Via Reggio, Via De Maioribus, Via Dandolo, Via Altieri).



Le principali criticità che l’intervento si propone di risolvere sono la mancanza di spazi pedonali continui e protetti per il tratto di lungomare, la forte presenza di traffico veicolare e di automobili in sosta lungo le strade, la mancanza di arredo urbano e di verde, la presenza di aree inadeguate per la sosta e, infine, la presenza di impianti tecnologici incongruenti con l’ambiente e mal funzionanti e/o carenti.

Il processo di riqualificazione partirà dalla ripavimentazione dell’area con materiali consoni alla funzione individuata: le pavimentazioni saranno distinte a seconda della destinazione d’uso degli spazi - carrabili, pedonali o ciclabili - in modo che siano ben riconoscibili e tra loro predisposti in maniera uniforme ed esteticamente coerente.

Le aree individuate saranno arricchite da elementi di pubblica illuminazione e arredo urbano dal design funzionale, nell’ottica generale di un’immagine coordinata e uniforme di tutto il contesto di intervento. L’arredo urbano include panchine, cestini portarifiuti, rastrelliere portabici, dissuasori, pali della pubblica illuminazione e mappe tattili destinate alle persone con disabilità visiva per raggiungere le zone di interesse .

Il cantiere partirà nel 2023, l’obiettivo è infatti di aggiudicare la gara entro la fine dell’anno per poi avviare i lavori nei primi mesi del 2023, lavori che dureranno un anno: l’appalto ha subito un incremento di 500mila euro a causa dell’adeguamento al nuovo prezzario.

