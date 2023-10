Bari aspetta l'Italia. La squadra arriverà in serata (ma non si allenerà). Oltre 50mila biglietti venduti

Senza Federico Chiesa e Mattia Zaccagni, ma con uno stadio pieno di entusiasmo, quasi per cancellare tutto quello che è successo in questi giorni sul fronte scommesse (con la fuga dal ritiro di Zaniolo e di Tonali, in seguito al loro presunto coinvolgimento). Al San Nicola, per Italia-Malta, è già quasi tutto esaurito. Ci saranno oltre 53mila spettatori a Bari, per la Nazionale italiana che torna in Puglia.

E la città si è già tinta d'azzurro, con una serie di eventi.

La nazionale allenata da Luciano Spalletti arriverà oggi a Bari, dove il tecnico e Gigi Donnarumma terranno la conferenza stampa pre-partita. La squadra, però, ha già sostenuto la rifinitura a Coverciano. Al San Nicola scenderà in campo solo per testare il terreno di gioco e fare un giro, ma non sosterrà alcun allenamento.

Le assenze

Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. Federico Chiesa invece farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley,

L'entusiasmo

In città si respira l'attesa per un evento che va oltre lo sport. L'Italia a Bari, che resta una delle città candidate a essere sede di Euro 2032, troverà uno stadio caldo, un ambiente che aspetta questa serata da anni e che ha fame di grande calcio. Nonostante il caos scommesse, Bari aspetta gli azzurri.